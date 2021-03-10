Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

10.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:35
Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kırgızistan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kırgızistan ziyaretimize Ataların Mezarı Ata-Beyit Anıt Mezarlığıyla başlıyoruz. Kırgız kimliğinin ünlü yazarı Cengiz Aytmatov ve zulme karşı direnen tüm Kırgız kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.


- Kırgızistan
Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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