Bakan Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan 'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ata-Beyit Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kırgızistan ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kırgızistan ziyaretimize Ataların Mezarı Ata-Beyit Anıt Mezarlığıyla başlıyoruz. Kırgız kimliğinin ünlü yazarı Cengiz Aytmatov ve zulme karşı direnen tüm Kırgız kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.

- Kırgızistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı