Bakan Çavuşoğlu: "Artık Türkiye Sahada Olduğu Kadar Masada da Güçlü"

Konya'da bu yıl 10.'su gerçekleştirilen Büyükelçiler Konferansına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Operasyonuyla tüm dünyanın ve milletin bir şeyi daha gördüğünü belirterek, "Artık Türkiye sahada olduğu kadar masada güçlü. Artık Türkiye sadece sahada kazanmıyor, diplomaside de kazanıyor. İşte bu arkadaşlarımızın sayesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatlarıyla yaptığımız çalışmalar sayesinde sahadaki kazanımlarımızla artık masada kaybetmiyoruz biz" dedi.

Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, "Bugün 3 bakan yardımcımızla ve merkez ve değişik ülkelerde dünyanın her yerinde görev yapan büyükelçilerimizle, çalışma arkadaşlarımızla birlikte Konya'dayız. 10'uncu Büyükelçiler Konferansı'mızın teması 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Girişimci ve İnsani Dış Politika' Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Dışişleri Bakanlığımız da tüm kurumlarımız gibi daha da güçlenecek, pragmatik olacak hızlı kararlar alacağız ve hızlı uygulayacağız. Yani ülkemizin lokomotifi olmaya devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek bizim şiarımızdır. Yeni sitemle beraber bugüne kadar gururla dalgalandırdığımız ay-yıldızlı şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde daha yükseklerde dalgalandıracağız. Dışişleri Bakanlığını özel koşan durumlardan bir tanesi de devletine milletine sadakatidir, bilgisidir, birikimidir ve bu bilgi ve birikimini devletimizin ve milletimizin hayrına, faydasına kullanan bir teşkilat olmasıdır. Devletimizin hafızasıdır ve tüm dünyada devletimizin ve milletimizin yüz akı olmaya devam etmek için arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde daha fazla aşkla, heyecanla biz de çalışmaya devam edeceğiz. Bizim dış politikamız ve tüm arkadaşlarımızın anlayışı aynı anda yerli ve millidir ve evrenseldir" diye konuştu.

"Bugün diplomatik ağımızla dünyada 5. sıradayız, 240 misyonumuz var"

Bakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Girişimci dış politikamızın amaçlarından birisi de dünyanın yerine ulaşmaktır. Bugüne kadar ulaşamadığımız ülkelere kıtalara ve halklara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Bugün diplomatik ağımızla dünyada 5. sıradayız, 240 misyonumuz var. İki sene önce hatta geçen sene son konferansta dünyada 6. sıradaydık. Yeni büyükelçilikler, başkonsoloslukları açtık. Şimdi Irak'ta daha önce kapattığımız Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı tekrar açacağız. Afrika'da 12'den 41'e yükseldik, 50'ye çıkmamız lazım. Latin Amerika'da 6'dan şu an 15'e çıktık ve bu sayı daha da arttıracağız. Girişimci dış politikamız sayesinde iş adamlarımızın ve ülkemizin çıkarlarını her yerde takip edeceğiz. Elbette girişimci dış politikayla birlikte bir taraftan ticaretimizi ihracatımızı artırırken o ülkelerde ve bölgelerde kıtalarda hangi fırsatlar var bunları çok iyi takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Artık Türkiye sahada olduğu kadar masada da güçlü"

Bakan Çavuşoğlu, Afrin Zeytin Dalı Harekatı ile kahraman polis ve Mehmetçikle 5 binden fazla teröristin etkisiz hale getirdiğini söyleyerek, "Fırat Kalkanı operasyonuyla 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Buraları güvenli bölgeler haline getirdik. Şimdi insanlar duruyor ama özellikle bu iki operasyonla beraber tüm dünya ve milletimiz bir şeyi daha gördü. Artık Türkiye sahada olduğu kadar masada güçlü artık Türkiye sadece sahada kazanmıyor diplomaside de kazanıyor. İşte bu arkadaşlarımızın sayesinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun talimatlarıyla yaptığımız çalışmalar sayesinde sahadaki kazanımlarımızla artık masada kaybetmiyoruz biz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez"

Avrupa, Amerika, Asya, Okyanusya tüm kıtalar ile her alanda ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bizimle dost olmak isteyenlerle biz dost oluruz. Ama bize yanlış yapanlar ve düşmanlık yapanlar da şunu bilsin ki; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez. Bizim Avrupa Birliği ile bir sorunumuz yok. Avrupa değerleriyle de bir sorunumuz yok. Esasen bu değerler evrenseldir. Türkiye'de bu değerleri benimser, savunur ve samimidir. Ama Türkiye'nin önüne siyasi engeller çıkarmayın. Kendi iç politikanızı Türkiye ile olan ilişkinize yansıtmayın, biz öyle yapmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye Avrupa ailesinin bir üyesidir"

Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığının bütünleştiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Yine Avrupa Birliğine üyelik sürecimiz dahil, Avrupa Kıtası'yla ve ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek için çaba sarf edeceğiz. Avrupa Birliği ve Avrupa işlerinden sorumlu bakan yardımcımız var. Diğer iki bakan yardımcımızla beraber ve tüm çalışanlarımızla beraber biz bu inandığımız yoldan dönmeyeceğiz. Zorluklar çıkabilir. Ama bu üyelik olmasa bile birlikte Avrupa'yla bir taraftan mücadele edeceğimiz konular var; terörle mücadele, çifte standarttan uzak, ikiyüzlülükten uzak, göçle yine aynı şekilde mücadele ya da göç yönetimi, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi, ekonomik çıkarlar, güvenlik gibi birçok konular var. Tabii ki tam üyelik hedefi bizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Bugün ne yapabiliriz, biz çözüm odaklıyız. Avrupa birliği ile ekonomik anlamda içeride ve dışarıda atabileceğimiz adımların olduğunu onlarda çok iyi biliyorlar. ve zorluklar karşısında da dayanışma içerisinde olmamız lazım. Çünkü Türkiye Avrupa ailesinin bir üyesidir, bir parçasıdır. Kimse Türkiye'ye Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan bir ülke olarak muamele edemez. Kimse Türk milletine Avrupa dışından Avrupa'ya girmeye çalışan millet olarak muamele edemez davranamaz. Biz bu ailenin parçasıyız" ifadelerini kullandı.

"Konya yatırımcılar için cazibe merkezi durumundadır"

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, "Konya sayıları gün geçtikçe artan özel hastanelerle bölgemizin sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Aynı zamanda 3'ü devlet 2'si de vakıf olmak üzere 5 üniversiteye sahip olan bir bilim kentidir Konya. Üniversitelerimizde yaklaşık 140 bin öğrenci öğrenim görmektedir, ayrıca ülkemizin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya'da kurulmuştur. Anadolu'nun tam ortasında yer alan konumuna binaen de karayolu ve demiryolu bağlantılarının sağlandığı lojistik avantajları yeraltı ve yer üstü zenginlikleri yetişmiş insan gücü ve deprem riskinin düşük olması gibi nedenlerle ilimiz yatırımcılar için cazibe merkezi durumdadır" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da, "Bugün dünyada alma medeniyeti ile verme üzerine kurulu medeniyetin mücadelesini yaşıyoruz. 10 bin kilometre öteden bu coğrafyaya gelenler hak etmedikleri şeyi daha fazla almak üzerine kurulu bir medeniyet ama bizim memleketimiz gerçekten almayı değil vermeyi önceleyen bir medeniyettir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Dışişleri Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, TİKA ve sivil toplum kuruluşlarımız pek çok tanıtım günleri ve sema programları tertip ediyoruz. Bunun yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde Konya'da yer alan beş farklı üniversitesine eğitim için gelen öğrencilerimizi gönüllü kültür elçileri olarak yetiştirmeye gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA