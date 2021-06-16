Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüşmesi Çavuşoğlu ile Raduloviç'in mutabakat zaptını imzalaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile Antalya'da görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüşmesi

Çavuşoğlu ile Raduloviç'in mutabakat zaptını imzalaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile Antalya'da görüştü. Çavuşoğlu ve Raduloviç, görüşmenin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptını imzalandı.

Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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