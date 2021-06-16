Bakan Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile görüşmesi Çavuşoğlu ile Raduloviç'in mutabakat zaptını imzalaması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile Antalya'da görüştü.