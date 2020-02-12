Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN
Heyetlerarası görüşmeden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
12.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:31
Heyetlerarası görüşmeden detaylar
TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA