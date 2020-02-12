Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN
Haberler » Güncel » Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN - Haber

Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN

Heyetlerarası görüşmeden detaylar TİRAN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Arnavutluk'taki programı kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

12.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:31
Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN

Heyetlerarası görüşmeden detaylar

TİRAN - Dışişleri Bakanı 'taki programı kapsamında, Arnavutluk ve Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu Arnavuluk'ta - Heyetler arası görüşme - TİRAN
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler