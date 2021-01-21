Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi
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Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi

21.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:48

Çavuşoğlu-Lagodinsky ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü.

Çavuşoğlu-Lagodinsky ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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