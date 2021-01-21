Bakan Çavuşoğlu-Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky görüşmesi
21.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:48
Çavuşoğlu-Lagodinsky ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü.
Çavuşoğlu-Lagodinsky ikili görüşmesinden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Brüksel'de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı