Bakan Çavuşoğlu: Antalya'ya Ermenistan'ı da davet ettik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) herkesin sesini duyurmasını istediklerini belirerek, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz; çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarının da bir parçası olmuş olur" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri, Frankofoni ve Yurtdışındaki Orta Afrikalılar Bakanı Sylvie Baïpo Temon ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve Temon, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yılın ikinci yarısında Orta Afrika Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. İlişkilerimizi detaylı şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Karşılıklı büyükelçilikler açma konusunda bir karar aldık. Gerekli çalışma başlatıldı. Orta Afrika Cumhuriyeti Ankara'da büyükelçilik açarsa her türlü desteği vereceğimizi söyledik. Orta Afrika Cumhuriyeti her bakımdan zengin bir ülke; ama geçmişte sömürülmüş bir ülke. Geçmişte acılar çekmiş, dışarıdan destekli birçok istikrarsızlıkla mücadele etmek zorunda kalan bir ülke olmuştur. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin her alanda kalkınması için Türkiye olarak elimizden gelen desteği vereceğiz. Maden konusunda Orta Afrika Cumhuriyeti'nin zenginlikleri var, firmalarımızı yönlendireceğiz; giden, gidecek olan firmalarımız var. FETÖ ile mücadelede yaptıkları iş birliği için teşekkür ediyorum. Maarif Vakfımız, Orta Afrika Cumhuriyetinde okul açmaya hazır" dedi.