Bakan Çavuşoğlu: Antalya, dünyada önemli golf merkezi

06.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:38

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , yarın başlayacak 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısında, " Antalya sadece Avrupa'da değil, dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Maxx Royal Montgomery Golf Kulübü'nde düzenlenecek 'Turkish Airlines Open 2019' Golf Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ünlü golfçü Justin Rose katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Turkish Airlines Open'ın çok prestijli bir turnuva olduğunu ve geleneksel hale geldiğini söyledi. Turnuvanın açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın 7'nci kez Antalya'da düzenlendiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nın dünyada en fazla sayıda destinasyona uçan havayolu şirketi haline geldiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları golf turizminin Türkiye'de ve Antalya'da çok büyük destekçisi oldu. Türkiye'de golf sporunun starlarını ağırlamamıza olanak sağladı. Turkish Airlines Open'ın katılımcı sayısı her sene artıyor. Bu sene 25 ülkeden 75 oyuncu katıldı" dedi.Antalya'nın dünyanın birçok yerinden misafir ağırladığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Senede 13 milyonun üzerinde turist ağırlıyoruz. Bu sene rakamın 14 milyona yükselmesini bekliyoruz. Antalya'da rafting, tenis, futbol, bisiklet, golf gibi spor dalları da turizmin gelişmesinde önemli. Aynı zamanda Demre, Noel Baba'nın doğum yeri. Biz güneşi ve muhteşem sahillerimiz, denizimizle tanınıyoruz. Bunlara ek olarak Antalya'nın tarihsel anlamda çok önemli merkezleri var. Antalya sadece Avrupa'da değil dünyada önemli golf merkezi haline gelmiş durumda. Farklı, profesyonel ve amatör golf turnuvalarının düzenlendiği şehir. Ben de golf oyuncusuyum ve bu turnuvanın Antalya'da düzenlenmesine Antalya adına çok seviniyorum. Bu turnuvada dünyanın en iyi golfçülerinden çok şey öğreniyorum, onların da benim hatalarımdan çok şey öğrendiğine eminim."

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise muhteşem ve benzersiz bir turnuvada golf severlere iyi bir hafta diledi. Turnuvanın son iki sene şampiyonluğunu kazanan Justin Rose ise Türkiye'de 2012'den bu yana muhteşem turnuvalara katıldığını dile getirdi. Turnuvanın gittikçe güçlendiğini anlatan Justin Rose, "Son iki turnuvanın şampiyonuyum, geçen sene ilk defa defansta yer aldım. Bu sene ikinci defa aynı rolü oynuyorum. Rakiplerim de son derece başarılı oyuncular. Benim için çok heyecanlı bir turnuva olacak. Ben de sonuçları heyecanla bekliyorum" diye konuştu.

Turkish Airlines Open'da 2013'te çok iyi oyun çıkardığını ve üçüncülük elde ettiğini anlatan Justin Rose, daha önceki turnuvalarda annesinin de Antalya'ya gelmesinin, ailesinin desteği açısından önemli olduğunu söyledi. Gazetecilerin 'Sezonu nasıl değerlendirirsiniz' sorusuna Justin Rose, "Bu sezon kendimi olumlu değerlendirmiyorum. Bu sezon aslında önümdeki bazı fırsatları da kaçırdığımı düşünüyorum. Bazı zorluklar yaşadım, bu hafta kazanabilirsem bu şampiyonluğu aldığım için kötü bir sene geçirdiğimi söyleyemem. 2020'ye girerken benim için bu turnuvada başarılı olmak ve kazanmak çok önemli. Hem bu seneyi iyi bitirmek hem de önümüzdeki sene için hazırlık olacak" dedi.

Gelecek sene planlamasından bahseden Justin Rose, gelecek sene uzun molalar yerine birkaç küçük mola verip turnuvalara hazırlanacağını anlattı. 2020'de Ryder Cup ile Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı hedeflediğini aktaran Justin Rose, "Olimpiyat oyunları benim için en önemliler arasında yer alacak. Her turnuvada her şeyi başarmaya çalışmak belki de çok iyi yöntem olmayabilir. Hedef belirlemek açısından ben oynadığım yerde, iyi oynamayı hedefleyeceğim. Her iki turnuvada da yer alacağım. Önümüzdeki sene Abu Dabi'de oynamayacağım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fotoğraf çekimi yapıldı. Yarın başlayacak turnuva 10 Kasım Pazar günü sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalar-Ahmet Ağaoğlu açıklamalar-Justin Rose açıklamalar-Uçak maketi ve THY hostesleri ile birlikte fotoğraf çektirilmesi

-Detaylar

Kaynak: DHA

- Antalya