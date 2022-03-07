Bakan Çavuşoğlu: Antalya'da Rus ve Ukraynalı bakanla 3'lü toplantı yapacağız (2)

'LAVROV İLE KULEBA, ADF MARJINDA BİR ARAYA GELECEK'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında bir araya geleceğini duyurdu. Lavrov ile Kuleba'nın Antalya'daki buluşmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri ve yoğun diplomatik çabalarımız neticesinde, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları @AntalyaDF marjında benim de katılımımla biraraya gelmeye karar verdiler. Barış ve istikrara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 20 devlet ve hükümet başkanı, 70'ten fazla bakan, 50'ye yakın uluslararası örgüt temsilcisinin katılacağı ADF'de, dört ayrı 'Liderler Paneli' düzenlenecek. Liderler panellerinin ilkinin başlığı, 'Barışın bedeli veyahut savaşın maliyeti' olacak. Liderlerin ikinci paneli, 'Çalkantılı bir çağda liderlik ve diplomasi' ve 'Deniz yetki alanı anlaşmazlıklarının barışçıl çözümleri' başlıklarıyla yapılacak. Üçüncü panel 'Barış ve refaha uzanan bölgesel ve küresel yollar', dördüncü panel ise 'Değişimi temsil etmek' başlığıyla düzenlenecek.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,