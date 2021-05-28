Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
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Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir dizi temaslar için Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'dan hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Bir dizi temaslar için Antalya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı'dan hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na hastane ziyaretine Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Alanya Sağlıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ahmet Çağlar eşlik etti. Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı salgınla birlikte hastanede açılan yeni hizmetler, devam eden sağlık hizmetlerin son durumu ve önümüzdeki süreçte yapılacak olan sağlık yatırımları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı verdiği brifingde kısa, orta ve uzun vadede vatandaşların hizmetine açılan sağlık hizmetleri, istatistik bilgileri ve ihtiyaçlarını da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu vatandaşlara en iyi sağlık hizmetinin verilmesi adına çalışmaları yakından takip ettiklerini, yeni sağlık hizmetlerinin ilçeye kazandırılması için hastane yönetimi ile istişare halinde olduklarını söyledi. Çavuşoğlu, Başhekim Lakadamyalı ve yönetimine verdikleri hizmetler için teşekkür ederek talepleriyle yakından ilgileneceklerini belirtti. - ANTALYA

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı
Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da hastane yönetimini ziyaret edip brifing aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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