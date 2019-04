- Bakan Çavuşoğlu, Amsterdam'da Başkonsolosluk binasını açtı

AMSTERDAM - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Türkiye'nin başkonsolosluk binasının açılışına katıldı.

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluk binasının açılış töreninde konuşan Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, iki ülke arasında kıymetli bir köprü vazifesi gören Hollanda, hayatının her alanında katkıda bulunan aktif ve başarılı bireyler yetiştirmiş. Sayın bakanımızın desteğini de her zaman arkamızda hissediyoruz. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, Başkonsolosluğumuzun hayırlı hizmetlerde bulunacağını ve değerli hemşehrilerimize en etkin şekilde hizmet edeceğini size temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Dişli'den sonra konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile bir araya gelerek ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Pozitif bir ajandayla ilişkilerimizi geliştirmek için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İlişkilerde herhangi bir aksama olduğu zaman Türk toplumunun da bundan olumsuz etkilendiğini bir kere daha geçmişte gördük. İnşallah bu ilişkiler geliştikçe burada Türk toplumunun da bu Hollanda'ya ve Hollanda toplumuna entegrasyonunun çok başarılı olduğunu görüyoruz ve bu ilişkilerin gelişmesinden Hollanda vatandaşları ve Türk Hollanda toplumu en iyi şekilde faydalanacaktır" ifadelerini kullandı.

En fazla misyonu olan 5'inci ülkeyiz

Çavuşoğlu, "Türkiye bugün diplomatik, misyon sayısı bakımından, 242 misyonumuzla dünyada 5'inci sıradayız. Bu sayıyı giderek arttırıyoruz. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmamız gerekiyor ve dünyanın her yerindeki ülkelerle ve uluslararası örgütlerle ilişkilerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Afrika'da örneğin, 9 sene önce sadece 12 tane büyükelçiliğimiz vardı şimdi 42 tane büyükelçiliğimiz var. Latin Amerika'da 17 misyonumuz oldu. ASEAN bölgesinde büyükelçiliğimizin olmadığı ülke kalmadı. Bu sayıyı artıracağız ama özellikle başkonsolosluklara çok önem veriyoruz. Çünkü başkonsolosluklar o ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için önemlidir. Bizim temel prensibimiz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yerinde, hızlı ve ülkemize ve vatandaşlarımıza yakışır bu gibi mekanlarda en iyi hizmeti vermektir. Büyükelçime ve Başkonsolosuma ve Hollanda'daki diğer konsoloslarımıza ve de tüm çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla her zaman, sizlere nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, nasıl hizmetin kalitesini artırabiliriz ve yerinde hızlı hizmet verebiliriz, yeni teknolojileri nasıl kullanabiliriz hep kafa yoruyoruz, çalışıyoruz ve uygulamaya koyuyoruz. Bu mekanlar özellikle vatandaşlarımızı, kendisini evinde hissetmek bakımından önemlidir. Dün Başkanımız Türkiye'yi ana vatanım olarak görüyorum Hollanda'yı da baba vatan olarak görüyorum dedi. İşte tam bizim görmek istediğimiz bu, bu entegrasyonun ta kendisidir. Böyle hisseden bir toplumu bizim teşvik etmemiz gerekiyor. Burada çalışan mesai arkadaşlarımızın görevi sizlere güler yüzle hizmet etmektir. Bizim Ankara'daki çağrı merkezimizde sadece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza değil, ihtiyaç duyan herkese hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Sadece vatandaşlarımıza değil tüm insanlara hizmet etmek tüm misyonlarımızın görevidir. ve burası sadece Hollanda'da yaşayan Türklerin evi değildir. Buraya gelen Türk vatandaşlarımıza da hizmet edecektir. Burası tüm Hollandalı dostlarımızın da evidir. Hemen yanı başımızdaki komşularımızın da iyi bir komşusudur, onlarla da işbirliği içinde olacaktır. ve tüm Hollandalı dostlarımızı da buraya davet ediyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Çavuşoğlu, kurdele keserek Başkonsolosluğun resmi açılışını yaptı.

