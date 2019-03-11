Bakan Çavuşoğlu: "Amerika'da Yaşayan Ahıskalılara Çifte Vatandaşlık Vereceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'da yaşayan, Amerika vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Ahıska Türkleri ile yemekte bir araya geldi. Yemekte Dünya Ahıska Türkleri Birliğinin kurucusu ve Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da yer aldı. Antalya'da yaşayan çok sayıda Ahıska Türkü olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerle sık sık bir araya geldiklerini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, "Çarşıda denk geldiğimde Ahıskalı kardeşimi 30 metre öteden hemen tanırım. 'Nereden geldin kardeşim?' diyorum hemen geldiği bölgeyi söylüyor. Gökçen kardeşim arada, 'Ahıskalıları niye bu kadar seviyorsun?' diye sorar. Ben Ahıska Türklerini sadece 44'de zorla sürgüne gönderdikleri ve acı çektikleri için sevmiyorum. Elbette o sürgün aklımıza her geldiğinde yüreğimizi yakıyor. Ahıska Türkleri kim olduğunu unutmamış. En çok çileyi Ahıskalı bacılarımız, analarımız, kadınlarımız çekmiştir. Öz adetlerini asla unutmamış, düğünlere gidiyorum duygulanıyorum. Türkiye'de yaşatamadığımız geleneği Ahıskalılar yaşatmış, nesillerine öğretmiş. Ahıskalı Türkleri merttir, hele ki kadınları herkesten merttir. Böyle bir millet sevilmez mi?" şeklinde konuştu.

Siyasete başladığı ilk günden bu yana kendini milletine ve Ahıska Türklerine adadığını ifade eden Çavuşoğlu, gittiği yerlerde ve yaptığı işlerde 'Ahıskalı Türkleri için daha fazla ne yapabiliriz? Onlara daha iyi nasıl hizmet edebilirim?' diye düşündüğünü söyledi. Güzel şeyler başardıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce ana vatanına dönme hakkı, Ahıska Türklerinin Ahıska'ya dönme hakkı önemliydi. Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptığımız temaslar neticesinde kanun çıktı. Zorluklar oldu mu? Evet. Samimiyetsizlikler de oldu. Dil problemi, başka problemler oldu ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın, kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Oraya dönmek ister ama yeni bir hayat, yeni bir iş. Biz tabii ki giden vatandaşlarımıza ev alıyoruz. Cami, okul gibi hizmetleri yapıyoruz, yapacağız. Gitmeyin anlamında demiyorum. Gidin, hakkınızı elde edin, yine yaşayacaksanız Türkiye'de yaşayın veya Kazakistan'da, Kırgızistan'da yaşayın."

"Bu sözü tuttuk mu? Sizin için kanunları değiştirdik"

Ahıska köylerinin hemen hemen hepsini ziyaret ettiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Kırgızistan'daki Ahıska köylerinin tamamını gezdim. Ne zaman Azerbaycan'a gitsem Ahıska Türkleriyle bir araya gelirim. Şimdi özellikle Fergana olaylarından sonra Amerika'ya giden Ahıskalı kardeşlerimize de Amerika'da yardım ediyoruz. Amerika'da yaşayan, Amerika vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine 'vatandaşlık vereceğiz' dedik, bir sözümüz vardı. Bu sözü tuttuk mu? Sizin için kanunları değiştirdik. Gerekirse sizin için yeni kanun da çıkarırız. Ahıska Türkleri için ne gerekiyorsa onu yaparız. Bu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıdır. 'Ahıskalıların neye ihtiyacı varsa onu yapın' talimatını bizlere vermiştir" dedi.

"Tüm ailelere imkanlar veriyoruz"

Amerika'da yaşayan Ahıskalı Türkler için 9 bölgede mescit, cami inşa ettiklerini ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu orada yaşayan kardeşlerimiz için önemlidir. FETÖ için mücadelede önemlidir. Diğer taraftan ikametgah konusunda da bir sıkıntımız yok. Uzun süreli ikametgah bir tek Ahıska Türklerine veriliyor. Yine cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 aileyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık Erzincan'a yerleştirdik. Şimdi 53 aile var. Onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var ama çalışma yapıyoruz. İnşallah işsiz olarak oradan gelen bir tane bile Ahıska Türkü olmayacaktır. Tüm ailelere imkanlar veriyoruz, onları çaresiz veriyoruz. Ahıska Türkleri de nerede yaşarsa yaşasın Türkiye'yi yalnız bırakmamıştır. 2016 darbe girişiminde dünyanın her yerinden Ahıska Türklerinden destek gelmiştir, bunu hiçbir zaman unutmayız." - ANTALYA

Kaynak: İHA