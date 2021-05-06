Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
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Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

- Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ve Bosna Hersek ziyaretleri sonrasında geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında Alman mevkidaşı Heiko Maas ve Turizmden Sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss ile görüşmüştü. Çavuşoğlu daha sonra, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile köklü işbirliğimizin daha da geliştirilmesini değerlendirdik. Göç anlaşmasının 60. yıldönümünde Türk toplumunun durumunu ve başarılarını görüştük" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü
Son dakika haberi | - Bakan Çavuşoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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