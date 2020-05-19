Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile turizm konusunu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
19.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, başta turizm olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme, Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA