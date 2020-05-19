Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile turizm konusunu görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Maas'ın görüşmesinde, başta turizm olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme, Avrupa Birliği ve bölgesel konular ele alındı. Kaynak: AA