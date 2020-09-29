Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

29.09.2020 12:08 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:13
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştür. Görüşmede, Azerbaycan ve Doğu Akdeniz konuları ele alındı" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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