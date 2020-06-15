Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm ve seyahat uyarısının kaldırılması konusunda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, turizm ve seyahat uyarısının kaldırılması konusunda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya DB Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede, normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması ve Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Kaynak: DHA