Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a tebrik telefonu - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a tebrik telefonu

Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'a tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'la telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları ele alındı. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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