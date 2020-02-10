Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik
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Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin, "Alçaklara misliyle karşılık verdik.

10.02.2020 17:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:21
Bakan Çavuşoğlu: Alçaklara misliyle karşılık verdik

DIŞİŞLERİ Bakanı , 'de rejimin Türk askerine yönelik saldırısına ilişkin, "Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağolsun. Alçaklara misliyle karşılık verdik. Şanlı ordumuz gerekeni yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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