Bakan Çavuşoğlu, Alanyasporlu Babacar'ı ziyaret etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında çarşamba gecesi kalp spazmı geçiren ve Alanya'ya getirilen golcü oyuncusu Khouma Babacar'ı hastanede ziyaret etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor'un Burdur kampında çarşamba gecesi kalp spazmı geçiren ve Alanya'ya getirilen golcü oyuncusu Khouma Babacar'ı hastanede ziyaret etti.

Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Senegalli Khouma Babacar, Burdur kampının 3'üncü gününde gece saatlerinde kalp spazmı geçirdi. Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde kulübün anlaşmalı olduğu hastaneye ambulansla getirilen Babacar, burada tedaviye alındı.

Tedavisine başlanan Babacar'ı, bugün hastanede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu'na ziyarette Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Juventus'ta forma giyen milli takım oyuncusu Merih Demiral eşlik etti. Babacar'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Bakan Çavuşoğlu, sağlık durumuyla ilgili de bilgi aldı.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu