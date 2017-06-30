Bakan Çavuşoğlu, Akıncı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans Montana kentinde düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Crans Montana'da düzenlenen Kıbrıs Konferansı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin durum değerlendirmesi yaptıklarını bildirdi. - CENEVRE