Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"
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Bakan Çavuşoğlu: "Ahıska Türklerinin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.

10.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:48
Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı , 'nin Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkacağını belirtti.

Çavuşoğlu, 'dan yayımladığı mesajında, "Dünya Ahıska Türkleri Birliği Heyetiyle bir araya geldik. Ahıska Türklerinin haklı davasına sahip çıkmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimiz, birlik ve beraberlik içinde geleceğe güvenle bakıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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