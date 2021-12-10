Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye'de yalnız bırakırız

ERZİNCAN (DHA) - Bakan Çavuşoğlu: Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne Türkiye'de yalnız bırakırız

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ahıska Türklerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "3 bine yakın Ahıskalı soydaşımız, Türklerin Anadolu'daki ilk yurtlarından olan Bitlis Ahlat'a ve Erzincan Üzümlü'ye yerleştirildi. Çünkü Cumhurbaşkanı'mızın bu yöndeki talimatı son derece nettir. Ahıska Türklerini ne yurt dışında ne de Türkiye'de yalnız bırakırız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 4'üncü Olağan Genel Kurulu'na çevrim içi katıldı. Bakan Çavuşoğlu, DATÜB Başkanlığı'na seçilen yeni yönetimi tebrik ederek, "1944'te 100 bin Ahıska Türkünün vatanlarından koparılarak sürgün edilmesi, 20'nci yüzyılın en büyük acılarından biri. Türk milletinin yüreğinde bir yara. Ne yazık ki sürgün çilesi bununla da kalmadı. Göçtükleri yerlerde çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimiz, bazen tekrar yer değiştirmek zorunda kaldı. Farklı bölgelerde yaklaşık 600 bin Ahıskalı soydaşımız var. Türkiye her zaman onların vatanı ve Türkiye her zaman Ahıskalı Türklerin yanındadır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik ruhunun korunması gerektiğine dikkat çekerek, "Bir diğer önemli husus; özellikle dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türklerimizin, bu diğer soydaşlarımız için de geçerli, birlik ve beraberlik ruhunu korumasıdır. Söz konusu Ahıska Türklerinin haklarıysa birliğimizi, beraberliğimizi korumakla yetinmeyelim, bunu güçlendirelim. Bu doğrultuda DATÜB'ün çalışmalarını takdir ediyor, destekliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet