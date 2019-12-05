Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor
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Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bratislava'da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.

05.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:51
Bakan Çavuşoğlu, AGİT Toplantısı'na katılıyor

Dışişleri Bakanı , 'da gerçekleştirilen AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılıyor.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere dün akşam saatlerinde 'nın başkenti Bratislava'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları kapsamında ise AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantı öncesi Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak tarafından karşılandı. Çavuşoğlu'nun AGİT 26. Bakanlar Konseyi Toplantısı Birinci Genel Oturumu kapsamında konuşma yapması bekleniyor. - BRATİSLAVA

Kaynak: İHA
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