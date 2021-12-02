Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı
Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de aile fotoğrafı çekimine katıldı.