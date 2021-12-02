Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı - Haberler
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Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı

Son dakika haberleri... Bakan Çavuşoğlu, AGİT aile fotoğrafı çekimine katıldı

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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