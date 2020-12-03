Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

03.12.2020 16:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:06
Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısına VTC ile katıldık. Yukarı Karabağ'daki gelişmeler 30 yıl sonra barış için gerçek bir şanstır. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. AGİT'in arabuluculuk çabalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, AGİT 27'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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