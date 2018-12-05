Bakan Çavuşoğlu, Agit 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milano'da düzenlenecek AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Aralık tarihlerinde Milano'da düzenlenecek AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. Toplantıda, AGİT coğrafyasının karşı karşıya bulunduğu güncel tehdit ve sınamalar değerlendirilecek ve bunlara nasıl yanıt verileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulacak. Çavuşoğlu'nun Milano'da bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla bazı ikili görüşmeler yapması de bekleniyor. - ANKARA