Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan'da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı