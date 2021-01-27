Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Zeki ile görüştü
27.01.2021 16:30 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:34
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye de katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı