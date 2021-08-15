Bakan Çavuşoğlu: "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık"
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Bakan Çavuşoğlu: "Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık"

Bakan Çavuşoğlu: 'Afganistan'da diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumla ilgili, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri zaten başından beri aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki durumla ilgili, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri zaten başından beri aldık. Gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'deki temaslarının ardından yurda dönüş öncesi Afganistan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, "Son haftalarda yaşanan bu yeni gelişmeler ışığında vatandaşlarımızı en başından beri bilgilendirdik. Kendilerine gerekli telkinlerde bulunduk. Yaklaşık bin 500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştık. Ayrıca orada faaliyette bulunan firmalarımızın sahiplerine ve yöneticilerine de tek tek ulaştık ve çalışanlarımızla ilgili gerekli telkinlerde bulunmuştuk" dedi.

"Büyükelçiliğimize ve konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu anda topluyoruz"

Vatandaşların çatışma bölgelerinde bulunmamaları konusunda da gerekli duyuruların yapıldığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Bugün de ülkeden ayrılmak isteyenlere yönelik duyuruda bulunduk. Büyükelçiliğimize ve konsolosluk çağrı merkezlerimize gelen talepleri şu anda topluyoruz ve değerlendiriyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyen, Afganistan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için ilgili kurumlarla işbirliği içinde her türlü imkanı sağlayacağız. Gerekli hazırlıklarımız da tamamlandı. Zaten bazı vatandaşlarımızı, başından beri ulaştığımız bazı vatandaşlarımız Türk hava yollarının tarifeli uçaklarıyla dönmek isteyenler ülkemize gelmişlerdi" dedi.

"Afganistan'daki ilgili kişi ve makamlara temaslarımız devam ediyor

Ülkede kalmak isteyen vatandaşlara değinen Bakan Çavuşoğlu, "Afganlarla evli veya başka sebeplerle kalmak isteyen vatandaşlarımız var. Onların da güvenliği ve huzuru için Afganistan'daki ilgili kişi ve makamlara temaslarımız devam ediyor. Onlarla da görüşüyoruz" dedi.

"Gerekli önlemler alınmıştır"

Başından beri, tüm taraflarla temasların olduğunu ve bu temasların şuanda da devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri zaten başından beri aldık. Gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Yani vatandaşlarımızın işlemleri olsun, herhangi bir konsolosluk işlemi olsun, faaliyetleri şu anda sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Tüm ihtimallere karşı tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim"

Bakan Çavuşoğlu, "Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum, dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız, bazıları kalmak istiyor biraz önce söylemiştim. Bize hem Büyükelçiliğimize hem de konsolosluk çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurtdışındaki yaşayan tüm vatandaşlarımıza. Buralardan bize ulaşabilirler. Temas edebilirler. Bizim ayrıca bundan sonraki süreçte de yapacağımız duyuruları da takip etsinler. Tüm ihtimallere karşı tüm hazırlıklarımızın da olduğunu buradan bir kere daha söylemek isterim" dedi. - CEZAYİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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