- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
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- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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