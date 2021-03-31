- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

DUŞANBE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan'da Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan'daki ikili temasları kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı