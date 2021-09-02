Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş...

Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım"