Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş...
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Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş...

Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) 'Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım"

Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş çözülür işinden vazgeçmesi lazım" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu: (Afgan Mülteciler) "Biz para veriyoruz Afganları Türkiye'de tutun gibi bir iş birliği olmaz. Avrupa Birliği'nin para veririz bu iş... - Haberler
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