- Bakan Çavuşoğlu: "Afgan halkına yardım etmek ve krizi yönetmek için birlikte hareket etmeliyiz ancak şimdi önceliğimiz insani yardım olmalı"

CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çevrimiçi gerçekleştirilen Afganistan Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'nda, "Afgan halkına yardım etmek ve krizi yönetmek için birlikte hareket etmeliyiz ancak şimdi önceliğimiz insani yardım olmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentindeki Afganistan Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'da son dönemdeki iktidar değişiminin etkilerinin yakından takip edildiğini ifade ederek, "Afganistan'daki iktidar değişikliğinin tüm etkilerini izlemeye devam edeceğiz. Afgan halkına yardım etmek ve krizi yönetmek için birlikte hareket etmeliyiz ancak önceliğimiz insani yardım olmalı. Hepimiz endişe verici rakamlar duyduk, Afgan halkının 3'te 1'iaçlıkla karşı karşıya. Nüfusun yarısı acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor" dedi.

Afganistan'da ekonomik krizin derinleştiğine dair sinyallerin her yerde görüldüğünü belirten Çavuşoğlu, "1920'lerden bu yana Türkiye, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlendirilmesi de dahil olmak üzere Afganistan'daki istikrar ve kalkınma çabalarına katkıda bulunmuştur. Bugün Türk Kızılayı aracılığıyla insani yardımda bulunuyoruz ve desteğimizi sürdüreceğiz. Kabil'deki Büyükelçiliğimiz halen aktif durumda ve insani yardım dosyaları üzerinde çalışıyorlar. Kolektif eyleme ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in seferberlik ve etkili tepki çağrısını desteklediklerini ve bunun Afganistan'da güvenliğin sağlanmasının önkoşulu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İnsani yardım kuruluşları, ülkede güvenli bir şekilde faaliyet gösterebilmeli ve ihtiyaç sahiplerine kolayca erişebilmeli. Bu konuda Afganistan'daki mevcut otoritenin üzerine düşeni yapacağını umuyoruz. Yardım çabalarına yönelik hayati bileşenlerden biri de son 6 yıldır yaptığımız gibi Kabil Havalimanı'nın (Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı) işleyişi. Katar ile işbirliği içinde havalimanını işler durumda tutmak için deneyim ve uzmanlığımızı sunmaya hazırız" diye konuştu.

Aynı zamanda hem gerçekçi olmak hem de uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmak gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, herhangi sürdürülebilir bir çözümün devlet kurumlarının işlevlerini gerektirdiğini söyledi. Taliban'ın Afganistan'da yakın zamanda açıkladığı hükümetin geçiş hükümeti olduğunu söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, yeni hükümetin toplumun tüm kesimlerini temsil etmesini içtenlikle umduklarını ifade etti. Afgan halkına insani yardım ulaştırmanın ahlaki bir görev olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Ülkemizle Afganistan arasındaki fiziki mesafe bizi yanıltmamalı, Afganistan'daki krizin dünya genelinde doğrudan etkileri olacak, bu yüzden şimdi birlikte hareket etmeliyiz" dedi.