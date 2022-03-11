Bakan Çavuşoğlu, "(ADF) 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün... - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, "(ADF) 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün...

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu,

Bakan Çavuşoğlu, "(ADF) 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi"

Bakan Çavuşoğlu, "(ADF) 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi"

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Hükümet, Güncel, Haberler

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