Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"
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Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"

06.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 16:51

Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" -"Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"

- "Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor. Seçim ortamında gerginlikler görüyoruz, bundan kaygı duyuyoruz. Amerika'nın iç meselesi olduğu için daha fazla yorum yapmayacağım. Posta ile kullanılan oylar da sayılıyor. Bir iki gün daha süreceği gözüküyor"

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'deki seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) 'Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız'
Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) 'Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız'
Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) 'Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız'
Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) 'Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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