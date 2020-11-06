Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız"

Bakan Çavuşoğlu: (ABD seçim) "Kim seçilirse seçilsin, herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak yeni Amerikan yönetimine de aynı şekilde yaklaşacağız" -"Seçimler beklendiği gibi çok çekişmeli geçiyor.