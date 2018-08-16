Bakan Çavuşoğlu: "Abd'nin Bu İşlerin Kovboy Filmi Olmadığını Görmesi Lazım"

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'a yanıt

Bakan Çavuşoğlu: "ABD'nin bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz veya çevirmiyoruz. İki büyük ülke. Birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Bizim ABD'ye hiçbir yanlışımız olmadı bu yüzden 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı' kimse diyemez" dedi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı" ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, "ABD gerçek dostun kim olduğunu göremiyor. Bizim ABD'ye yönelik bir yanlışımız olmadı. İster ABD vatandaşı olsun ister başka bir ülkenin vatandaşı olsun, herhangi bir suçlama ile karşı karşıya olduğu zaman yargı süreci var. Biz ABD'ye saldıran teröristleri desteklemedik. Terör örgütlerine binlerce tırlık silah vermek mi dostluğa aykırı, devam eden yasal bir sürecin Türkiye'de işlenilmesi mi? Defalarca ABD'li muhattaplarımıza yaptırım ve tehditlerin işlemeyeceğini söyledik. Baskı yaparak istediğini alamazsın. Dostane yaklaşırlarsa bu gerginliğe de gerek yok. ABD'nin bu işlerin kovboy filmi olmadığını görmesi lazım. Biz bir kovboy filmi oynamıyoruz veya çevirmiyoruz. İki büyük ülke. Birbirimize saygı duymayı öğreneceğiz. Bizim ABD'ye hiçbir yanlışımız olmadı bu yüzden 'Türkiye iyi bir dost olmadığını kanıtladı' kimse diyemez" açıklamasında bulundu.

"Rusya'ya vize kalkacak"

Rusya ile mutabık kalınan vize serbestisinin kapsamına ilişkin detayları sorulan Çavuşoğlu, bir yerden başlayalım dediklerini ifade ederek, servis pasaportlarına, resmi pasaportlara, tır ve kamyon şoförlerine ve bazı iş adamlarına kalkacağı bilgisini verdi. Çavuşoğlu, "Bayramdan sonra ortak Çalışma grubu toplantımız olacak. Ama Rusya bizim beklentimizi biliyor. Tamamen vizeyi biz ortadan kaldırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız karşılıklı olarak seyahat etsinler. Rusya'ya ve Rus ekonomisine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, "AB ile ilişkilerimizi iyileştirmek için başka bir ülkeyle bir sorun yaşamamızı beklememek lazım. İlişkilerde değişik sebeplerden dolayı gerginlik oldu ama tek taraflı olarak Avrupa Birliği düşmanlığı yaptığımız görülmedi. Kimse Türkiye'yi Avrupa kıtasının dışında bir ülke olarak görmesin" ifadelerini kullandı.