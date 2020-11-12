Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (3)
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (3)

12.11.2020 17:51 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:55
Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ı kabul etti (3)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDIDışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile yaptığı görüşmede, Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin son durum hakkında değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile yaptığı görüşmede, Afganistan Barış Süreci'ne ilişkin son durum hakkında değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi. Özel Temsilci Halilzad'ın, Bakan Çavuşoğlu'na Doha'da 12 Eylül'de başlayan Afganlararası müzakerelere ilişkin detaylı bilgi sunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Görüşmede, Afganistan Barış Sürecinin desteklenmesi amacıyla devam eden uluslararası ve bölgesel boyuttaki girişimler ele alınmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'nin, öncülük ettiği Asyanın Kalbi – İstanbul Süreci ve Afganistan-Pakistan-Türkiye üçlü süreçleri gibi insiyatiflerdeki rolünün altı çizilmiştir. Görüşmede ayrıca, barış sonrası dönemde Afganistan'ın desteklenmesi amacıyla Orta Asya ülkeleriyle ulaşım ve enerji alanlarındaki bağlantı ağlarının geliştirilmesi amacını taşıyan projeler değerlendirilmiştir. Bu vesileyle, Türkiye'nin tarihi dostluk bağları bulunan Afganistan'daki barış sürecine desteği bir kez daha vurgulanmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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