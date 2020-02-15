Bakan Çavuşoğlu, ABD'li senatörlerle görüştü

15.02.2020 19:05 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:05

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da ABDli senatörlerle bir araya geldi.

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın Münih kentine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ikili ilişkileri geliştirmek üzere ABD'li senatörlerle bir araya geldi. Çavuşoğlu gün içinde 56. Münih Konferansı'na katılmasının yanında Rusya, Hollanda ve Finlandiyalı mevkidaşları ile görüşmüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA