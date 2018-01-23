Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Tillerson ile Bir Araya Geldi
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Tillerson ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’te yapılan “Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık” konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Tillerson ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris'te yapılan "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ve güncel konular değerlendirildi. - PARİS

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