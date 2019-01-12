Bakan Çavuşoğlu, ABD'li Mevkidaşı Pompeo ile Telefonda Görüştü

WASHINGTON (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino yaptığı açıklamada, Pompeo ile Çavuşoğlu'nun yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin ele alındığını belirtti. Palladino, "İki bakan ABD'nin Suriye'den kasıtlı ve koordineli bir şekilde çekilmesinin parçası olarak dayanışmanın önemi üzerinde anlaştı. Pompeo, Türkiye'nin Suriye sınırında söz konusu güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik kararlılığını yineledi" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA