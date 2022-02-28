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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde ortaya çıkan insani durum ve ateşkesin sağlanması konuları ele alınmıştır. Bakan Çavuşoğlu ayrıca yürütmekte olduğumuz tahliye çalışmaları ve ateşkesin sağlanması için muhataplarıyla gerçekleştirdiği temaslar hakkında bilgi vermiştir" denildi.

Haber:  ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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