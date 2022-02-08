Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.