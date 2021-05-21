Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Blinken bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Filistin toplantısı, Gazze'deki ateşkes ilanı ve ardından yaşanan gelişmeler, Afganistan, Suriye'ye insani yardımlar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nun Filistin oturumunda konuştu: (1)

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