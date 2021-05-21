Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ikili ve bölgesel meselelere yönelik görüşme yaptı.