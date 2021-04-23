Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Bidenle yapmış olduğu görüşmedeki hususların takibi amacıyla, bu akşam ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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