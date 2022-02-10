Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler... - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri)

Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor.

Bakan Çavuşoğlu: (ABD ile F-35 görüşmeleri) "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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