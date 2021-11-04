Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞIMIZ BİZE ÖNEM VERİYOR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ikili görüşmelerine yönelik eleştirileri şöyle yanıtladı:

Bakan Çavuşoğlu'nun, eleştiri ve soruları yanıtlamasının ardından Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 ylı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda oylanarak kabul edildi.