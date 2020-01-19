Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

19.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Çavuşoğlu, sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. - BERLİN

Kaynak: İHA