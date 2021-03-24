Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

24.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:21
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılması beklenen Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 12:28:00. #1.14#
title