Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti (2)
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Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti (2)

'AB'NİN SORUMLULUK ALMA VAKTİNİN GELDİĞİNİ BELİRTTİM'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptoğı görüşme sona erdi.

04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:10
Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti (2)

'AB'NİN SORUMLULUK ALMA VAKTİNİN GELDİĞİNİ BELİRTTİM'

Dışişleri Bakanı 'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptoğı görüşme sona erdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borrell'e; AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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