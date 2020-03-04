Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti
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Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.

04.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:27
Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü: -İkili görüşmeden görüntü-Heyetler arası görüşmeden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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