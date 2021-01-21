Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi
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Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi

21.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:29

Çavuşoğlu-Borrell ikili görüşmesinden detaylar Heyetlerarası görüşmeden detaylar BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Çavuşoğlu-Borrell ikili görüşmesinden detaylar

Heyetlerarası görüşmeden detaylar

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi
Bakan Çavuşoğlu-AB Yüksek Temsilcisi Borrell görüşmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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