Bakan Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu başkanlığında AB ülkeleri büyükelçileri ile bölgesel ve küresel dış politika konularında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın hitabı öncesinde Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle güncel dış politika gelişmelerine ilişkin ufuk turu yaptık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Bakan Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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