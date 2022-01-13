Bakan Çavuşoğlu, AB ülkeleri büyükelçileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin büyükelçileri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu başkanlığında AB ülkeleri büyükelçileri ile bölgesel ve küresel dış politika konularında değerlendirme toplantısı düzenlendi. Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın hitabı öncesinde Ankara'daki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle güncel dış politika gelişmelerine ilişkin ufuk turu yaptık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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